Винисиус ответил на вопрос о будущем на фоне слухов об интересе к нему в Саудовской Аравии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (5:1), в котором бразилец оформил дубль и был признан лучшим игроком, высказался о своём будущем.

«Моё будущее? «Реал» Мадрид!» Рад, что мне удалось забить 101 гол с моим любимым клубом. Я пришёл сюда ребёнком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на свете.

Спасибо всем моим товарищам по команде за помощь в достижении этой цифры. Да здравствует Мадрид! (в оригинале Hala Madrid! — традиционная кричалка фанатов «Реала». — Прим. «Чемпионата»)» — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что представители бразильского вингера продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии. Кроме того, мадридский клуб хочет продлить контракт с Винисиусом на улучшенных условиях.

Отметим, в игре с «Зальцбургом» 24-летний бразилец забил 100-й и 101-й гол во всех турнирах в составе «сливочных».

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: