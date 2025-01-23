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Винисиус ответил на вопрос о будущем на фоне слухов об интересе к нему в Саудовской Аравии

Винисиус ответил на вопрос о будущем на фоне слухов об интересе к нему в Саудовской Аравии
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (5:1), в котором бразилец оформил дубль и был признан лучшим игроком, высказался о своём будущем.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Родриго – 23'     2:0 Родриго – 34'     3:0 Мбаппе – 48'     4:0 Винисиус Жуниор – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 77'     5:1 Бидструп – 85'    

«Моё будущее? «Реал» Мадрид!» Рад, что мне удалось забить 101 гол с моим любимым клубом. Я пришёл сюда ребёнком, и возможность войти в историю этого клуба делает меня самым счастливым человеком на свете.

Спасибо всем моим товарищам по команде за помощь в достижении этой цифры. Да здравствует Мадрид! (в оригинале Hala Madrid! — традиционная кричалка фанатов «Реала». — Прим. «Чемпионата»)» — приводит слова Винисиуса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что представители бразильского вингера продолжают поддерживать контакты с клубами из Саудовской Аравии. Кроме того, мадридский клуб хочет продлить контракт с Винисиусом на улучшенных условиях.

Отметим, в игре с «Зальцбургом» 24-летний бразилец забил 100-й и 101-й гол во всех турнирах в составе «сливочных».

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