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Компани отреагировал на сенсационное разгромное поражение «Баварии» от «Фейеноорда» в ЛЧ

Компани отреагировал на сенсационное разгромное поражение «Баварии» от «Фейеноорда» в ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о разгромном поражении своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Фейеноордом» (0:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21'     2:0 Хименес – 45+9'     3:0 Уэда – 89'    

«Должен быть честным, «Фейеноорд» заслужил свою победу. Они боролись и много бегали. У нас было много шансов, я чувствовал, что наша команда могла бы забить один, два и даже больше голов. Однако и «Фейеноорд» хорошо использовал свои моменты.

Индивидуально и коллективно с нашей стороны было недостаточно сделано для победы сегодня. Лучше всего то, что через пару дней у нас будет ещё одна игра, и мы сможем отреагировать.

Удивлён ли я игрой соперника? Нет. Мы привыкли играть против таких команд. Обычно мы находим решения, удачные моменты. Сегодня это не сработало. Мы действительно бегали, боролись и отдали все силы, чтобы показать хорошую игру, но наши действия были недостаточно хороши», — приводит слова Компани с пресс-конференции портал Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

По итогам семи матчей Лиги чемпионов «Бавария» набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Фейеноорда» 13 очков. Нидерландский клуб располагается на 11-й строчке.

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