Голы Мбаппе и Винисиуса — в видеообзоре матча «Реала» с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 5:1.

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За «Реал» по дублю оформили Родриго и Винисиуса Жуниор и ещё один гол забил Килиан Мбаппе. Единственный гол за «Зальцбург» забил Мадс Бидструп.

«Реал» занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Зальцбург» находится на 34-м месте, набрав три очка.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Брестом», а «Зальцбург» сыграет с мадридским «Атлетико».