Гвардиола ответил на вопрос о справедливости 25-го места «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о 25-м месте команды в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда потеряла шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

«Справедливо ли наше место в таблице? Конечно, справедливо. Какой аргумент, чтобы сказать, что это несправедливо? Тем не менее, мы находимся в таком положении, мы боролись с лучшими командами. Мы должны принять это и восстановиться», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В решающей игре 8-го тура английский клуб встретится с бельгийским «Брюгге». Матч состоится 29 января.

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