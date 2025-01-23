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«Ювентус» арендовал защитника «Челси», заплатив «синим» € 5 млн — Фабрицио Романо

«Ювентус» арендовал защитника «Челси», заплатив «синим» € 5 млн — Фабрицио Романо
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Туринский «Ювентус» оформил трансфер португальского флангового защитника «Челси» Ренату Вейги, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «зебры» заплатили за полугодовую аренду без опции выкупа € 5 млн. Отмечается, что Вейга вернётся в «Челси» перед стартом клубного чемпионата мира.

Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта намерен использовать Вейгу в качестве центрального защитника.

21-летний португалец выступает за «Челси» с лета 2024 года. За это время футболист провёл в составе «пенсионеров» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2031 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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