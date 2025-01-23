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Доннарумма высказался о волевой победе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Доннарумма высказался о волевой победе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу команды в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«Это невероятное чувство. После двух пропущенных голов я немного беспокоился, что команда изменится. Но спасибо болельщикам, потому что мы чувствовали их поддержку все 90 минут, и это невероятно. Эта победа — для болельщиков и для «ПСЖ» в целом. Мы отдали много энергии, вы сами видели это на поле. Команда провела отличный матч, и это заслуженная победа.

Мы будем продолжать в том же духе, потому что всё ещё не закончено, впереди ещё один важный матч в Лиге чемпионов. Сегодня мы насладимся этим моментом, а потом сосредоточимся на чемпионате и Лиге чемпионов», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».

В заключительном туре «ПСЖ» встретится со «Штутгартом». Матч состоится 29 января.

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