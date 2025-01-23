Игорь Осинькин рассказал о целях в «Крыльях Советов» на последние месяцы контракта

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал цель команды на весеннюю часть текущего сезона-2024/2025, по итогам которого у специалиста заканчивается контракт с самарским клубом.

«Хотим быть выше 10‑го места. Ситуация в клубе была достаточно сложная. Если бы не концовка, могли и не на 10‑м месте (оказаться), но в любом случае у нас всегда получалось выполнять определенные задачи. Надеемся, что в этом году будет также.

Понимаем, что сейчас не может быть долгосрочных планов. У меня в конце мая заканчивается контракт, как и у достаточно большого числа футболистов — около 10. Разговаривали с ребятами и сказали, что мы должны собраться и максимально хорошо, качественно провести этот отрезок, чтобы у нас это будущее было», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

59-летний российский тренер Игорь Осинькин возглавил самарские «Крылья Советов» в июле 2020 года. Под его руководством волжане стали победителями первенства Футбольной Национальной Лиги в сезоне-2020/2021 и вышли в финала Кубка России.

По итогам осенней части текущего сезона «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги десятое место, набрав 18 очков в 18 матчах. Отставание волжан от девятой строчки составляет четыре очка, отрыв от зоны стыковых матчей — два очка, от зоны прямого вылета — пять очков.

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