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Названа сумма, которую готов «Аль-Ахли» заплатить за Винисиуса

Названа сумма, которую готов «Аль-Ахли» заплатить за Винисиуса
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Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» заинтересован в трансфере бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора уже этим летом. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, руководство арабского клуба считает Винисиуса своей главной целью для подписания в конце текущего сезона и готово предложить за него £ 296 млн (около € 350 млн).

Напомним, Винисиус пополнил состав «сливочных» в июле 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, где забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 200 млн.

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