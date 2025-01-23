Энрике — о победе над Гвардиолой: хочу праздновать, но рядом друг, который страдает

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в седьмом туре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2).

«Эта победа — очень сложный момент для меня, потому что я хочу бурно отпраздновать голы, но рядом со мной друг, который страдает… Но что ж, такова жизнь. Футбол приносит радости и печали, как и жизнь. Нужно уметь с этим справляться», — приводит слова Энрике с пресс-конференции портал Actu Foot в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, по итогам семи туров «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков. Парижане находятся на 22-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.