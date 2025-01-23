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Энрике — о победе над Гвардиолой: хочу праздновать, но рядом друг, который страдает

Энрике — о победе над Гвардиолой: хочу праздновать, но рядом друг, который страдает
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в седьмом туре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«Эта победа — очень сложный момент для меня, потому что я хочу бурно отпраздновать голы, но рядом со мной друг, который страдает… Но что ж, такова жизнь. Футбол приносит радости и печали, как и жизнь. Нужно уметь с этим справляться», — приводит слова Энрике с пресс-конференции портал Actu Foot в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, по итогам семи туров «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков. Парижане находятся на 22-м месте. «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.

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