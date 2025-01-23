«Ман Сити» показал второй худший результат по владению мячом в матче при Гвардиоле
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«Манчестер Сити» в матче 7-го тура Лиги чемпионов с «ПСЖ», который закончился победой парижской команды со счётом 4:2, показал второй худший процент владения мячом в игре под руководством Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50' 0:2 Холанд – 53' 1:2 Дембеле – 56' 2:2 Баркола – 60' 3:2 Невеш – 78' 4:2 Рамуш – 90+3'
По информации источника, «горожане» владели мячом в этой встрече всего 36,9%. Хуже этого показателя был только процент владения мячом в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» в ноябре 2016 года, тогда он составил 34,7%.
Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов «ПСЖ» располагается на 22-м месте в турнирной таблице, «Манчестер Сити» же занимает 25-ю строчку.
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