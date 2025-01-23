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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на награду лучшему игроку недели по итогам 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли четыре футболиста: Винисиус («Реал»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Рафинья («Барселона») и Люк де Йонг (ПСВ).

Напомним, Винисиус оформил дубль в игре с «Зальцбургом» (5:1), Хулиан Альварес также отметился дублем в матче с «Байером» (2:1), Рафинья сделал дубль во встрече с «Бенфикой (5:4), а де Йонг – дубль в ворота ПСВ (3:2).

По итогам семи туров Лиги чемпионов возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», на втором месте располагается «Барселона», тройку замыкает «Арсенал».

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