Видеообзор победы «Интера» в матче со «Спартой» в Лиге чемпионов

Ночью с 22 на 23 января по московскому времени встречались чешская «Спарта» и итальянский «Интер» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия)… Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Милана.

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Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Алессандро Бастони.

По итогам семи туров Лиги чемпионов «Спарта» занимает 29-е место в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Интер» же находится на четвёртой строчке, набрав столько же очков (16), сколько и английский «Арсенал», который располагается на третьем месте.