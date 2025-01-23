Видеообзор победы «Интера» в матче со «Спартой» в Лиге чемпионов
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Ночью с 22 на 23 января по московскому времени встречались чешская «Спарта» и итальянский «Интер» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия)… Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Милана.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 12'
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Алессандро Бастони.
По итогам семи туров Лиги чемпионов «Спарта» занимает 29-е место в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Интер» же находится на четвёртой строчке, набрав столько же очков (16), сколько и английский «Арсенал», который располагается на третьем месте.
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