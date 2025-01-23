Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы «Интера» в матче со «Спартой» в Лиге чемпионов

Видеообзор победы «Интера» в матче со «Спартой» в Лиге чемпионов
Комментарии

Ночью с 22 на 23 января по московскому времени встречались чешская «Спарта» и итальянский «Интер» в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия)… Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Милана.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 12'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Алессандро Бастони.

По итогам семи туров Лиги чемпионов «Спарта» занимает 29-е место в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка за семь матчей. «Интер» же находится на четвёртой строчке, набрав столько же очков (16), сколько и английский «Арсенал», который располагается на третьем месте.

Материалы по теме
«Интер» с минимальным счётом победил «Спарту» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android