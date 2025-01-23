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В «Крыльях Советов» высказались о неприбытии арендованного у ЦСКА Виктора Мендеса на сборы

В «Крыльях Советов» высказались о неприбытии арендованного у ЦСКА Виктора Мендеса на сборы
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал незапланированное отсутствие на межсезонном тренировочном сборе волжан арендованного до конца сезона у ЦСКА чилийского хавбека Виктора Мендеса.

«Крылья Советов» — сформированная команда, которая является одним большим ядром. У нас нет никаких проблем. Бывают разные ситуации с жизни, у каждого свои нюансы, свои моменты, есть семейные обстоятельства. Мендес — не наш игрок, все вопросы к ЦСКА. Мы всего лишь брали его в аренду. Думаю, на него будет спрос, это его личное дело, пусть разбирается с тем клубом, которому принадлежит», — сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что 25-летний чилийский опорный полузащитник Виктор Мендес не приехал на зимние тренировочные сборы самарских «Крыльев Советов», за которые выступает на правах аренды из московского ЦСКА до конца сезона. При этом чилийский «Коло-Коло» объявил о подписании контракта с Мендесом, хотя в ЦСКА сообщили, что сделка по его переходу не была согласована.

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