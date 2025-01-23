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Видеообзор победы «Милана» с минимальным счётом в матче с «Жироной» в ЛЧ

Видеообзор победы «Милана» с минимальным счётом в матче с «Жироной» в ЛЧ
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22 января «Милан» победил в матче с «Жироной» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0. Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Сан-Сиро».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Леау – 37'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте встречи. Отличился португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау после результативной передачи полузащитника итальянской команды Исмаэля Беннасера.

По итогам семи туров в активе итальянской команды стало 15 очков. «Милан» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Жирона» с тремя очками находится на 31-м месте.

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