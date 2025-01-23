«ПСЖ» выбил «Сити» в зону вылета из ЛЧ, «Зенит» обвинили во лжи. Главное к утру
Французский «ПСЖ» одержал результативную волевую победу над английским «Манчестер Сити» и выбил его в зону вылета Лиги чемпионов, президент бразильского «Палмейраса» обвинила во лжи председателя правления «Зенита» Александра Медведева из-за трансфера Клаудиньо, «Спартак» расстался с голкипером Александром Селиховым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» со счётом 4:2 обыграл «Манчестер Сити», уступая в два мяча к 56-й минуте.
- «Президент «Зенита» лжёт». Глава «Палмейраса» заявила о соглашении по трансферу Клаудиньо.
- «Спартак» объявил о расторжении контракта с голкипером Селиховым.
- «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд».
- «Фейеноорд» сенсационно разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов.
- Стало известно, какие санкции «Динамо» применит к Бителло за неявку в расположение клуба.
- «Реал» разгромил «Зальцбург» в матче ЛЧ, Родриго и Винисиус оформили по дублю.
- Стали известны 9 из 12 команд, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов.
- «Коламбус» переиграл в гостях «Торонто», три российских игрока набрали очки.
- «Ювентус» арендовал защитника «Челси», заплатив «синим» € 5 млн — Фабрицио Романо.
- 54 очка Шея Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Ютой».
- Лидер Востока НБА «Кливленд» уступил второй команде Запада «Хьюстону».
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