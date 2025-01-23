«ПСЖ» выбил «Сити» в зону вылета из ЛЧ, «Зенит» обвинили во лжи. Главное к утру

Французский «ПСЖ» одержал результативную волевую победу над английским «Манчестер Сити» и выбил его в зону вылета Лиги чемпионов, президент бразильского «Палмейраса» обвинила во лжи председателя правления «Зенита» Александра Медведева из-за трансфера Клаудиньо, «Спартак» расстался с голкипером Александром Селиховым. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».