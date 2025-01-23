Видеообзор разгромной победы «Арсенала» в матче с загребским «Динамо» в ЛЧ

В ночь с 22 на 23 января по московскому времени «Арсенал» победил в матче с загребским «Динамо» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).

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Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На 66-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте Мартин Эдегор забил третий гол и довёл счёт до разгромного.

По итогам семи туров общего этапа Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В активе загребского «Динамо» восемь очков, команда располагается на 26-й строчке.