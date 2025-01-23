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Видеообзор разгромной победы «Арсенала» в матче с загребским «Динамо» в ЛЧ

Видеообзор разгромной победы «Арсенала» в матче с загребским «Динамо» в ЛЧ
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В ночь с 22 на 23 января по московскому времени «Арсенал» победил в матче с загребским «Динамо» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Райс – 2'     2:0 Хаверц – 66'     3:0 Эдегор – 90+1'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На 66-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте Мартин Эдегор забил третий гол и довёл счёт до разгромного.

По итогам семи туров общего этапа Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В активе загребского «Динамо» восемь очков, команда располагается на 26-й строчке.

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