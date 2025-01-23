Видеообзор разгромной победы «Арсенала» в матче с загребским «Динамо» в ЛЧ
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В ночь с 22 на 23 января по московскому времени «Арсенал» победил в матче с загребским «Динамо» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Райс – 2' 2:0 Хаверц – 66' 3:0 Эдегор – 90+1'
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Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, отличился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На 66-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество хозяев. На 90+1-й минуте Мартин Эдегор забил третий гол и довёл счёт до разгромного.
По итогам семи туров общего этапа Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В активе загребского «Динамо» восемь очков, команда располагается на 26-й строчке.
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