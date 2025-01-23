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Издание Opta назвало шансы «Реала» попасть в топ-8 Лиги чемпионов

Издание Opta назвало шансы «Реала» попасть в топ-8 Лиги чемпионов
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Аналитический портал Opta Analyst подсчитал, какова вероятность мадридского «Реала» попасть в первую восьмёрку Лиги чемпионов после сегодняшней разгромной победы команды в игре с «Ред Булл Зальцбург», которая закончилась со счётом 5:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Родриго – 23'     2:0 Родриго – 34'     3:0 Мбаппе – 48'     4:0 Винисиус Жуниор – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 77'     5:1 Бидструп – 85'    

Согласно данным, предоставленным источником, вероятность того, что команда «сливочных» сможет пробиться в число восьми лучших клубов Лиги чемпионов, составляет всего 2,9%.

Напомним, по итогам семи туров мадридская команда набрала 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках Лиги чемпионов «сливочные» проведут на выезде с французским «Брестом» 29 января.

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