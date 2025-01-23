Издание Opta назвало шансы «Реала» попасть в топ-8 Лиги чемпионов

Аналитический портал Opta Analyst подсчитал, какова вероятность мадридского «Реала» попасть в первую восьмёрку Лиги чемпионов после сегодняшней разгромной победы команды в игре с «Ред Булл Зальцбург», которая закончилась со счётом 5:1.

Согласно данным, предоставленным источником, вероятность того, что команда «сливочных» сможет пробиться в число восьми лучших клубов Лиги чемпионов, составляет всего 2,9%.

Напомним, по итогам семи туров мадридская команда набрала 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках Лиги чемпионов «сливочные» проведут на выезде с французским «Брестом» 29 января.