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Агент новичка «Сити» Хусанова: первым интерес к игроку проявил «Манчестер Юнайтед»

Агент новичка «Сити» Хусанова: первым интерес к игроку проявил «Манчестер Юнайтед»
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Гайрат Хасбиуллин, спортивный агент Абдукодира Хусанова, недавно подписавшего контракт с «Манчестер Сити», рассказал, кто первым проявил интерес к игроку и почему футболист не перешёл в «Манчестер Юнайтед».

– В СМИ мелькала информация об интересе к Хусанову со стороны «Тоттенхэма», «Реала», «Челси», «ПСЖ»…
– Его хотели клубы из Германии. Все немецкие топы, кроме «Баварии». Речь про «Лейпциг», «Штутгарт», «Байер» и «Боруссию» Дортмунд. Несколько итальянских топов.

– А кто первым проявил интерес?
– «МЮ». В мае 2023 года скаут «Юнайтед» Николас Ченалли находился в Аргентине на чемпионате мира U20. После второго матча Узбекистана на турнире нашёл мой контакт и хотел встретиться. Я тогда тоже находился в Аргентине, и мы думали пересечься в Буэнос-Айресе, но из-за матчей не складывалось. Потом получилось так, что он оставался в Розарио лишь на день, а затем улетал. Я просто вышел на улицу Буэнос-Айреса и поймал такси до Розарио.

– Что говорил скаут?
– Что у Хусанова ДНК «МЮ». Именно в тот момент я понял, что парень окажется в топ-клубе.

– А почему не сложилось с «МЮ»?
– Скаут сделал подробнейший отчёт, но тренер тен Хаг сказал, что защитник не совсем готов помочь команде на тот момент. Недавно списывались с тем скаутом «МЮ». Он поздравил с трансфером в «Сити», но сожалел, что игрок не оказался в «Юнайтед», — сказал Хасбиуллин в беседе с Григорием Телингатером.

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