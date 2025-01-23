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В руководстве «Крыльев Советов» назвали задачу клуба на весну 2025 года

В руководстве «Крыльев Советов» назвали задачу клуба на весну 2025 года
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал, какая задача стоит перед самарцами в Российской Премьер-Лиге на весеннюю часть сезона-2024/2025.

«Наша задача — попасть в восьмёрку, потому что со средствами, которые тратятся на клуб, мы хотим видеть команду в восьмёрке», — сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч Премьер».

По итогам осенней части текущего сезона «Крылья Советов» занимают в турнирной таблице РПЛ 10-е место, набрав 18 очков в 18 матчах. Отставание волжан от восьмой строчки составляет восемь очков, отрыв от зоны стыковых матчей — два очка, от зоны прямого вылета — пять очков.

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