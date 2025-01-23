Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 23 января

Сегодня, 23 января, пройдут матчи 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 23 января (время — московское):
20:45. «Хоффенхайм» (Германия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
20:45. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия)
20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Стяуа» (Румыния)
20:45. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
20:45. «Мальмё» (Швеция) – «Твенте» (Нидерланды)
20:45. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Лион» (Франция)
20:45. «Порту» (Португалия) – «Олимпиакос» (Греция)
23:00. РФШ (Латвия) – «Аякс» (Нидерланды)
23:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Ницца» (Франция)
23:00. «Юнион» (Бельгия) – «Брага» (Португалия)
23:00. «Лудогорец» (Болгария) – «Мидтьюлланн» (Дания)
23:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
23:00. «Лацио» (Италия) – «Реал Сосьедад» (Испания)
23:00. ПАОК (Греция) – «Славия» П (Чехия)
23:00. «Айнтрахт» Ф (Германия) – «Ференцварош» (Венгрия)