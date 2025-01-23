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Агент новичка «Сити» Хусанова: трансфер неожиданно стал спасением для «Ланса»

Агент новичка «Сити» Хусанова: трансфер неожиданно стал спасением для «Ланса»
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Агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал, каким образом финансовая ситуация во французском «Лансе» поспособствовала переходу футболиста в английский «Манчестер Сити».

«Повлияло то, что французам нужны были эти спасительные деньги. Летом у «Ланса» сорвались трансферы. В клубе остались Дансо и Эль-Айнауи – это минус € 50 млн. Денег от трансляций тоже стало меньше, а дыру в финансовом фэйр-плей необходимо было закрывать. В срочном порядке требовалось компенсировать эти € 50 млн. Неожиданно для клуба спасением стал трансфер Хусанова.

Конечно, мы могли поступить эгоистично – отказаться и ждать лета, потому что он играет, всё получается, но «Ланс» для нас многое сделал. Мы отнеслись с пониманием к ситуации. Вы могли заметить, что при этом переходе не было никаких интриг, слухов и прочего», — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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