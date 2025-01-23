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Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с «Ордабасы»

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с «Ордабасы»
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Сегодня, 23 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский ЦСКА и казахстанский «Ордабасы». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 10:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Абдулкадыров, Роша, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Глебов, Койта.

Запасные: Тороп, Боков, Баровский, Дивеев, Лукин, Келлвен, Мойзес, Мухин, Рядно, Бистрович, Пьянич, Файзуллаев, Ананьев, Риванди, Мусаев, Шуманский, Гуарирапа.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Ордабасы» стал четвёртым в сезоне-2024 чемпионата Казахстана.

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