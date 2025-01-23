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Манчестер Юнайтед — Рейнджерс: во сколько начало матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 23 января, в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и шотландский «Рейнджерс». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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