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Индзаги оценил шансы «Интера» на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Индзаги оценил шансы «Интера» на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил шансы миланской команды на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Накануне, 22 января, «Интер» обыграл «Спарту» в матче 7-го тура общего этапа самого престижного еврокубкового соревнования.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 12'    

«Я поздравил парней. Мы хорошо сыграли против физически крепкой команды, хорошо защищались при стандартах и не теряли концентрацию. Осталось сделать последний шаг, всё в наших руках. У нас 16 очков после семи матчей, мы пропустили лишь один гол, хотя играли с очень сильными соперниками», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

В семи матчах Лиги чемпионов «Интер» добыл пять побед при одной ничьей и одном поражении. По состоянию на сегодняшний день миланцы занимают четвёртое место в турнирной таблице общего этапа.

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