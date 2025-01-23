Игрок «Баварии» Киммих прокомментировал поражение от «Фейеноорда» с крупным счётом

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом». «Бавария» потерпела поражение со счётом 0:3. В составе победителей отличились Сантьяго Хименес (дважды, один из них — с пенальти) и Аясэ Уэда.

«Не скажу, что «Фейеноорд» нас удивил. Мы знали, как они будут играть, мы знали, какая будет атмосфера, но мы допустили слишком много ошибок. Они забили первым же ударом по воротам, а затем получили право на пенальти», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

«Бавария» (12) занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Фейеноорд» (13) находится на 11-й строчке.