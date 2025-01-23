Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Баварии» Киммих прокомментировал поражение от «Фейеноорда» с крупным счётом

Игрок «Баварии» Киммих прокомментировал поражение от «Фейеноорда» с крупным счётом
Комментарии

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским «Фейеноордом». «Бавария» потерпела поражение со счётом 0:3. В составе победителей отличились Сантьяго Хименес (дважды, один из них — с пенальти) и Аясэ Уэда.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21'     2:0 Хименес – 45+9'     3:0 Уэда – 89'    
Удаления: нет / Ульрайх – 90'

«Не скажу, что «Фейеноорд» нас удивил. Мы знали, как они будут играть, мы знали, какая будет атмосфера, но мы допустили слишком много ошибок. Они забили первым же ударом по воротам, а затем получили право на пенальти», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

«Бавария» (12) занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Фейеноорд» (13) находится на 11-й строчке.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Незаконная сенсация в Лиге чемпионов. Как «Баварию» разгромили с такой статистикой?! Видео
Незаконная сенсация в Лиге чемпионов. Как «Баварию» разгромили с такой статистикой?! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android