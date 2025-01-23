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«Сокол» арендовал нигерийского полузащитника у «Краснодара»

«Сокол» арендовал нигерийского полузащитника у «Краснодара»
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Нигерийский полузащитник Ифеаньи Дэвид Ндука арендован саратовским «Соколом» у «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба «Сокола» в социальных сетях.

«В «Сокол» на условиях аренды перешёл Ифеаньи Дэвид Ндука. Нигерийский полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Краснодару». Последние полтора сезона Ндука выступал за тульский «Арсенал». Срочно учим английский, хауса, йоруба и игбо», — написано в заявлении клуба.

«Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

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