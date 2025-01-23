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Мор заявил, что Квинси Промес «Спартаку» не нужен

Мор заявил, что Квинси Промес «Спартаку» не нужен
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор полагает, что красно-белым не стоит возвращать нападающего Квинси Промеса, который на данный момент выступает за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

«Если говорить про Промеса, то, безусловно, это очень сильный футболист, главная легенда «Спартака» последних лет. Но ему уже прилично лет, 33 года. И пропущенное время сильно сказывается на форме, в которую тяжело вернуться. Думаю, на данный момент при всём уважении к Промесу «Спартаку» он уже не нужен. Он не играл уже год. «Спартак» сейчас старается доминировать на футбольном поле, много прессингует. В этот футбол Промес играть не сможет», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Суммарно Промес провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач. Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.

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