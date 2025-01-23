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«Пари НН» отправил полузащитника в аренду в «Ротор»

«Пари НН» отправил полузащитника в аренду в «Ротор»
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«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил, что полузащитник Иван Сутугин вторую половину сезона проведёт в аренде в волгоградском «Роторе».

«Пари НН» достиг договорённости о том, что полузащитник Иван Сутугин будет выступать за «Ротор». 21-летний футболист вторую половину сезона-2024/2025 проведёт в Волгограде.

Ранее Сутугин вернулся в расположение «Пари НН» из дзержинского «Химика», где играл на правах аренды. Полузащитник отправился вместе с нашим клубом на первый сбор в Турцию, однако позднее было принято решение о продолжении карьеры в клубе Первой лиги. Иван уже находится в расположении «Ротора». Мы желаем Ивану Сутугину успехов в новой команде!» — написано в заявлении клуба.

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