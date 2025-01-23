Ривалдо назвал защитника «Зенита» Нино одним из талантливейших игроков Бразилии

Легендарный экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо назвал защитника «Зенита» Нино одним из талантливейших бразильских футболистов прямо здесь и сейчас.

«Я видел, как Нино играл в моём родном бразильском городе Паулиста (Пернамбуку) в очень юном возрасте, и как президент «Можи-Мирин», клуба, в котором я играл, когда мне было 20 лет, также родом из Пернамбуку, я подписал с ним контракт совсем молодым и заботился о нём как о члене семьи. Моя сестра, мои племянники и мой зять часто принимали его в своём доме, он всегда был одним из нас, поэтому я считаю его частью своей семьи. Он добился потрясающих результатов во «Флуминенсе», стал капитаном и завоевал кубок Либертадорес, а после этого попал в национальную команду и завоевал золото Олимпийских игр. Я надеюсь, что он скоро вернётся в национальную команду. Нино – один из величайших и талантливейших защитников нашей страны, и у него всё ещё впереди», – сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером на «Неделе звёзд» в Шардже.