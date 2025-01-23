Джанлуиджи Доннарумма: мой приоритет — подписать новый контракт с «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что миланский «Интер» интересуется итальянским голкипером и может начать с ним переговоры после завершения текущего сезона, если до тех пор Доннарумма так и не продлит соглашение с парижанами. Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года.

«Ходит много слухов, но мой приоритет — подписать новый контракт с «ПСЖ». Я чувствую себя здесь хорошо, я чувствую, что меня любят в этом клубе», — приводит слова Доннаруммы журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport.