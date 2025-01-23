«Боруссия» Дортмунд не будет приглашать тен Хага — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» не планирует приглашать уволенного по ходу этого сезона из «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на должность главного тренера команды. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Напомним, накануне, 22 января, «Боруссия» объявила об увольнении Нури Шахина. По состоянию на сегодняшний день «шмели» занимают 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 25 очков.

Тен Хаг лишился работы в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2024 года. Нидерландский специалист возглавлял «красных дьяволов» с начала сезона-2022/2023. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.