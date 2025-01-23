Агент новичка «Сити» Хусанова: его мощь пугает, когда выбрал жертву — нападающему конец

Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, оценил игровые качества своего клиента.

– Чем выделялся Хусанов, когда вы его увидели своими глазами?

– Контраст. На поле – натурально боец, а в жизни – скромный парень. Тихий и спокойный в быту. Интервью не даёт, потому что стесняется. Ему проще отыграть 90 минут с «ПСЖ», чем 10 минут общаться с журналистом. При этом его мощь в игре пугает. Я много был на его матчах. Уже замечаю, когда он выбрал жертву – сразу понимаю, что этому нападающему конец. Хусанов чувствует момент, когда нужно пойти в единоборство. Тренер «Ланса» Франк Эз после второй тренировки сказал: «Он действует как 25-летний футболист». К нему вообще все в команде относились здорово.

– Есть примеры?

– Чувствовалась поддержка футболистов. Франковски его постоянно подвозил на тренировки. Самба и Дансо помогали на базе, воспринимали как братишку. Даже по матчам видно, что его берегли, не подсовывали мяч под прессингом. В «Лансе» классная атмосфера.

– А если говорить о бойцовских качествах Хусанова, то не перебарщивает ли он с грубостью? Сразу вспоминается, как срубил Хакими на красную.

– Был как-то раз отборочный матч Кубка Азии U23 – встречались Иран и Узбекистан. Хусанов просто выбил с поля нападающего. Тот вылетел, ударившись о стену. После этого тренер «Ланса» на собрании включил этот эпизод всей команде и сказал, что в матче с «Лиллем» ждёт ото всех такой же заряженности. Хусанов играет, как и должен хороший центральный защитник. Делает свою работу, а какие-то нюансы придут с опытом», — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.