Ривалдо порассуждал, какой состав «Барселоны» стал бы непобедимым

Легендарный экс-футболист «Барселоны» Ривалдо пофантазировал, какой состав сине-гранатовых мог бы стать непобедимым.

– Какая «Барселона» сильнее, с тобой в составе или действующая команда Флика?

– Я бы сказал, с Ривалдо в составе (улыбается). Мне очень повезло в моей карьере, но если добавить в состав «Барсы» к таким молодым талантливым игрокам, как Ямаль, Педри, Гави, Кубарси и Ольмо, а также таким лидерам, как Левандовски и Рафинья, ещё и обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира – то этот состав был бы близок к непобедимому, – сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером на «Неделе звёзд» в Шардже.