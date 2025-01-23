Суперкомпьютер оценил перспективы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил перспективы «Манчестер Сити» в общем этапе Лиги чемпионов. Накануне «горожане» проиграли «ПСЖ» со счётом 2:4. До конца общего этапа остаётся всего один тур, а команда Хосепа Гвардиолы идёт на 25-м месте, что не позволяет выйти в стыковые матчи за плей-офф.

Так, по оценке Opta, с вероятностью в 63,8% «Манчестер Сити» всё-таки сумеет победить в последнем туре и подняться в зону «стыков». Шанс на прямой вылет «горожан» из ЛЧ (место, ниже 24-го) — 36,2%.

По прошествии восьми туров общего этапа будет сформирована итоговая таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.