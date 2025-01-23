Леау: «Милан» доволен своим положением в таблице общего этапа Лиги чемпионов

Вингер «Милана» Рафаэл Леау высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с испанской «Жироной» (1:0).

«Я очень рад играть за «Милан» в Лиге чемпионов. Мы довольны результатом и положением в таблице – именно такую цель мы и ставили. В команде прекрасная атмосфера. Мы сплочены и идём за нашим тренером», — приводит слова Леау официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между «Миланом» и «Жироной» состоялся в ночь с 22 на 23 января. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Единственный гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау. После этой победы в активе «Милана» стало 15 очков. «Россонери» поднялись на шестую строчку турнирной таблицы.