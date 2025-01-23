Бубнов: Бителло не станет большой потерей для «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Бителло из московского «Динамо». Ранее игрок не вернулся в расположение клуба после отпуска. Сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры о трансфере с бразильским «Ботафого».

«Отсутствие в составе Бителло не станет большой потерей для «Динамо». Если трансфер в «Ботафого» состоится, то на эти деньги бело-голубые смогут купить несколько неплохих игроков или одного топового. Он просто почувствовал себя звездой и стал клянчить деньги из «Динамо», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Бителло провёл 15 матчей, в которых забил один мяч и оформил восемь голевых передач.