Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Бителло не станет большой потерей для «Динамо»

Бубнов: Бителло не станет большой потерей для «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Бителло из московского «Динамо». Ранее игрок не вернулся в расположение клуба после отпуска. Сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры о трансфере с бразильским «Ботафого».

«Отсутствие в составе Бителло не станет большой потерей для «Динамо». Если трансфер в «Ботафого» состоится, то на эти деньги бело-голубые смогут купить несколько неплохих игроков или одного топового. Он просто почувствовал себя звездой и стал клянчить деньги из «Динамо», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Бителло провёл 15 матчей, в которых забил один мяч и оформил восемь голевых передач.

Материалы по теме
Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти переходы уже состоялись
Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти переходы уже состоялись
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android