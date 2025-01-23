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Ривалдо ответил, что нужно сделать Винисиусу, чтобы получить «Золотой мяч»

Ривалдо ответил, что нужно сделать Винисиусу, чтобы получить «Золотой мяч»
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Легендарный бразильский экс-футболист Ривалдо ответил, что нужно сделать вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, чтобы получить «Золотой мяч». В 2024 году фланговый нападающий «сливочных» занял второе место в голосовании за награду.

«Успешный сезон, подобный тому, который он провёл в прошлом году с очень хорошей игрой мадридского «Реала», завоевать большие титулы, но также надо обязательно добавить успехи со сборной Бразилии. Он заслужил «Золотой мяч», мы все болели за него, но Родри также проявил себя потрясающе, завоевав как клубные титулы, так и выиграв Евро со сборной, и везде он был лидером. Так что, на мой взгляд, Винисиусу нужно найти такой же баланс между клубом и национальной командой, я тоже проходил через это в прошлом», – сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером на «Неделе звёзд» в Шардже.

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