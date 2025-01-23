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Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо рассказал, как прошла «Неделя звёзд» в Шардже

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо рассказал, как прошла «Неделя звёзд» в Шардже
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Легендарный экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо рассказал, как прошла «Неделя звёзд» в Шардже. Мероприятие проходило с 8 по 12 января 2025 года. В рамках него состоялся матч среди легенд мирового футбола, а также этап серии международных соревнований Падел Лиги Легенд (LPL).

«Неделя звёзд» в Шардже — это потрясающий опыт. Открывать для себя мир, сочетая спорт и культуру – я бы сюда приезжал ежегодно. Мы провели потрясающее время не только с нашими семьями, но и бывшими одноклубниками и другими легендами футбола– это очень ценно. Шарджа прекрасна, а её культура нас всех поразила. Нас приняли очень радушно, так что мы чувствовали себя как дома», – сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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