Агент Тикнизяна прокомментировал слухи о высоких запросах игрока в переговорах с «Локо»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал слухи о высоких запросах игрока в переговорах с московским клубом о новом контракте.

«Тикнизян сейчас находится на сборах, он сконцентрирован на тренировках и играх за «Локомотив». Что касается новостей о высоких запросах Наира и остальном, то это полный бред. Не знаю, кому нужен этот хайп. Это не соответствует действительности.

Не так давно у нас была встреча с руководством «Локомотива» о продлении контракта, всё прошло позитивно. Больше добавить нечего», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.