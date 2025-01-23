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Легенда «Барселоны» Ривалдо рассказал, кого считает лучшим игроком мира на своей позиции

Легенда «Барселоны» Ривалдо рассказал, кого считает лучшим игроком мира на своей позиции
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Известный экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо рассказал, кого считает лучшим игроком мира на своей позиции. Он выделил вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Я бы сказал, что Салах. Мбаппе, конечно, играет не на моей позиции, я привык играть свободно в центре. Также стоит выделить Винисиуса, Рафинья играет потрясающе, а Ямаль, вероятно, один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел в его возрасте. Если бы мне пришлось выбирать кого-то из-за его титулов, то я бы выбрал Мбаппе. И, конечно, Месси всё ещё играет, и мы никогда не сможем забыть его достижения», – сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером на «Неделе звёзд» в Шардже.

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