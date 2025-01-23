Араухо подпишет новый контракт с «Барселоной» до 2031 года сегодня — Романо

Защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо подпишет новый контракт с клубом сегодня, 23 января. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).
Отмечается, что срок нового контракта Араухо с клубом будет рассчитан до лета 2031 года.
«В «Барселоне» сегодня день Рональда Араухо, который подпишет новый контракт до июня 2031 года. Соглашение будет подписано в ближайшее время», — написал Романо.
Ранее сообщалось, что 25-летний Рональд Араухо близок к переходу в туринский «Ювентус». Срок действующего контракта уругвайского защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.