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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи резко ответил на вопрос журналиста о Мбаппе

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи резко ответил на вопрос журналиста о Мбаппе
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Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи в резкой форме ответил на вопрос журналиста о нападающем «Реала» Килиане Мбаппе, который ранее выступал за парижан. Французский форвард присоединился к мадридскому клубу прошлым летом на правах свободного агента.

«Знаете, вы ищите проблемы. Я говорю только о своих игроках. Если вы хотите задать мне вопрос, спросите о футболистах «ПСЖ», — приводит слова функционера французское онлайн-издание RMC Sport.

Накануне «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» (4:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. После семи туров парижане имеют в своём активе 10 очков и находятся на 23-м месте. «Ман Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.

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