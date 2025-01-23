ЦСКА разгромил «Ордабасы» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский ЦСКА и казахстанский «Ордабасы». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). ЦСКА одержал победу со счётом 3:0.

В первом тайме в составе ЦСКА отличились Иван Обляков, Кирилл Глебов и Секу Койта. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. «Ордабасы» стал четвёртым в сезоне-2024 чемпионата Казахстана, отстав от чемпиона «Кайрата» на пять очков.