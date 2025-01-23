ЦСКА разгромил «Ордабасы» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский ЦСКА и казахстанский «Ордабасы». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). ЦСКА одержал победу со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Обляков – 7' 0:2 Глебов – 31' 0:3 Койта – 45'
В первом тайме в составе ЦСКА отличились Иван Обляков, Кирилл Глебов и Секу Койта. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. «Ордабасы» стал четвёртым в сезоне-2024 чемпионата Казахстана, отстав от чемпиона «Кайрата» на пять очков.
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