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Агент рассказал, сколько денег получит «Энергетик» за переход Хусанова в «Сити»

Агент рассказал, сколько денег получит «Энергетик» за переход Хусанова в «Сити»
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Гайрат Хасбиуллин, агент 20-летнего узбекского защитника Абдукодира Хусанова, рассказал, сколько денег получат бывшие клубы игрока за его переход в «Манчестер Сити».

– «Энергетику» и «Бунёдкору» за воспитание футболиста полагаются солидарные выплаты от трансфера в «Сити»?
– Конечно. 5% от стоимости распределяются пропорционально времени в академиях.

– «Энергетик» продал Хусанова в «Ланс» за € 100 тыс., а солидарные выплаты получатся в разы больше?
– Да, кто-то считал, что порядка € 500 тыс. В их положении это очень хорошие деньги.

– А «Бунёдкор» получит ещё больше?
– Да. Если бы они продавали сами, то едва ли столько заработали, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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