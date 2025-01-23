Пименов объяснил, почему Александр Селихов покинул «Спартак»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов высказался о голкипере Александре Селихове, который накануне покинул «Спартак».

«Раз и игрок, и клуб пришли к такому соглашению, то я думаю, что всё сделали верно. Клуб не стал препятствовать игроку в плане ухода, а Селихов хочет играть первым номером. Здесь тоже всё логично. Я считаю, что здесь идеально сработали и клуб, и игрок», — приводит слова Пименова Metaratings.

Селихов присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Ранее россиянин выступал за «Амкар». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.