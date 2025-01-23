Нигматуллин: у Селихова есть все шансы стать первым номером «Ростова»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на уход вратаря Александра Селихова из «Спартака».

«Думаю, решение об уходе Селихова из «Спартака» обоюдное, ведь оно давно зрело. Поэтому этот уход не вызвал удивления. У Александра были хорошие времена и моменты в «Спартаке», где он влюбил в себя болельщиков. К сожалению, обилие травм не способствовало развитию Селихова. Но его возраст вполне позволяет играть на высоком уровне ещё не один год.

«Ростов» выглядит неплохим вариантом — работа с Кафановым пойдёт Александру на пользу. Другое дело, что там три вратаря, но все они в нынешнем сезоне играют нестабильно. Думаю, у Селихова есть все шансы стать первым номером «Ростова». Главное, чтобы не было травм, как в «Спартаке», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.