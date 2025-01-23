Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я чуть не пережил сердечный приступ». Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи — о матче с «Ман Сити»

«Я чуть не пережил сердечный приступ». Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи — о матче с «Ман Сити»
Комментарии

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2). Функционер отметил, что чрезвычайно гордится своей командой, которая одержала победу, уступая в два мяча к 56-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Грилиш – 50'     0:2 Холанд – 53'     1:2 Дембеле – 56'     2:2 Баркола – 60'     3:2 Невеш – 78'     4:2 Рамуш – 90+3'    

«Моё сердце практически остановилось, я чуть не пережил сердечный приступ. Мы играли с отличной командой, которой руководит великий тренер. У них много прекрасных игроков. И мы показали, что мы тоже являемся отличной командой», — приводит слова функционера французское онлайн-издание RMC Sport.

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков и находится на 23-м месте. «Ман Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.

Материалы по теме
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи резко ответил на вопрос журналиста о Мбаппе
Фото
Объекты Российско-китайских молодёжных зимних игр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android