«Я чуть не пережил сердечный приступ». Глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи — о матче с «Ман Сити»

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (4:2). Функционер отметил, что чрезвычайно гордится своей командой, которая одержала победу, уступая в два мяча к 56-й минуте.

«Моё сердце практически остановилось, я чуть не пережил сердечный приступ. Мы играли с отличной командой, которой руководит великий тренер. У них много прекрасных игроков. И мы показали, что мы тоже являемся отличной командой», — приводит слова функционера французское онлайн-издание RMC Sport.

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» имеет в своём активе 10 очков и находится на 23-м месте. «Ман Сити» набрал восемь очков и располагается на 25-й строчке.