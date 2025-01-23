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Бубнов: массовый побег иностранцев никак не должен повлиять на репутацию РПЛ

Бубнов: массовый побег иностранцев никак не должен повлиять на репутацию РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с невозвращением легионеров в расположение российских клубов после отпуска. Ранее стало известно, что на сборы самарских «Крыльев Советов» без причины не прибыл чилиец Виктор Мендес, а в московское «Динамо» не вернулся полузащитник Бителло.

«На репутацию чемпионата этот массовый побег иностранцев никак не должен повлиять. РПЛ — конкурентная лига, в которой созданы хорошие условия для развития, есть стадионы и инфраструктура. Для игроков из перечисленных регионов [Казахстан, Узбекистан, Африка] это всегда будет иметь большое значение, плюс у нас хорошо платят. А эти охотники за деньгами пусть бегут к мамочке и папочке, незаменимых нет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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