«Манчестер Сити» объявил о переходе нападающего Мармуша из «Айнтрахта»

Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Омара Мармуша из немецкого «Айнтрахта» Франкфурт.

«Манчестер Сити» рад объявить о подписании Омара Мармуша из франкфуртского «Айнтрахта». 25-летний египетский нападающий завершил переход на «Этихад» по контракту сроком на четыре с половиной года, что означает, что он останется в клубе до лета 2029 года.

Мармуш — один из самых востребованных молодых форвардов в европейском футболе, он способен сыграть на любом фланге атаки», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы.