Омар Мармуш будет выступать за «Манчестер Сити» под седьмым номером

Египетский нападающий Омар Мармуш выбрал седьмой игровой номер для выступлений за английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Сегодня, 23 января, было объявлено о переходе нападающего из немецкого «Айнтрахта» Франкфурт. Египтянин подписал контракт, срок которого рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.