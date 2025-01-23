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Омар Мармуш будет выступать за «Манчестер Сити» под седьмым номером

Омар Мармуш будет выступать за «Манчестер Сити» под седьмым номером
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Египетский нападающий Омар Мармуш выбрал седьмой игровой номер для выступлений за английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сегодня, 23 января, было объявлено о переходе нападающего из немецкого «Айнтрахта» Франкфурт. Египтянин подписал контракт, срок которого рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Омар Мармуш провёл 17 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету шесть игр, четыре гола и две результативные передачи в Лиге Европы. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 60 млн.

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